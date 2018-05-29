0404: إطلاق نار على دورية إسرائيلية بمناطق الغلاف

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (0404) الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه جرى إطلاق نار من قطاع غزة، على قوة من الجيش الإسرائيلي، في غلاف غزة.يأتي ذلك، في أعقاب إطلاق 25 قذيفة هاون، على الأقل من غزة، على مناطق الغلاف، صباح اليوم، ردًا على جرائم الاحتلال بحق مسيرات العودة.