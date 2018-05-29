الحسيني: تنظيم سلسلة من الفعاليات التضامنية الأسبوع المقبل دعماً لصمود المقدسيين

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ القدس عدنان الحسيني، عن تنظيم سلسلة من الفعاليات التضامنية الأسبوع المقبل؛ دعماً لصمود المواطنين ضد مخططات الاحتلال الاستيطانية، بترحيل التجمعات البدوية في (الخان الأحمر) شرق القدس.وأشار الحسيني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أعطى الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال، بالبدء الفعلي بترحيل المواطنين من التجمعات البدوية؛ لاستكمال تهويد الواجهة الشرقية للمدينة المحتلة، مؤكداً على صمود الأهالي البطولي أمام مخططات الاحتلال بترحيلهم، والاستيلاء على أراضيهم.