انتهاء اجتماع (كابينت).. نتنياهو: سنرد بقوة كبيرة على قصف غلاف غزة.. وليبرمان يتأهب للرد

رام الله - دنيا الوطنأنهى المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (كابينت)، اجتماعه الخاص والعاجل؛ لمناقشة التطورات الأمنية في قطاع غزة، فيما هدد بنيامين نتنياهو قائلًا: سنرد بقوة كبيرة على الهجمات الصاروخية في غلاف غزة.وقالت القناة العاشرة: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى مشاوراته الأمنية مع وزراء وقادة عسكريين في أعقاب إطلاق قذائف الهاون من عزة تجاه مستوطنات الغلاف، وأطلق تهديدات واضحة ضد قطاع غزة.بدوره، أجرى أفيغدور ليبرمان، تقييماً خاصاً للوضع مع رئيس الأركان غادي ايزنكوت وقادة جيشه، في مبنى وزارة الجيش، بتل أبيب، استعدادًا لرد كبير على أهداف حماس والجهاد الإسلامي بغزة.إلى ذلك، طالب أعضاء في الكنيست، حكومتهم بالرد بقوة وقصف مواقع عسكرية بقطاع غزة، ردًا على إطلاق قذائف الهاون تجاه مستوطنات الغلاف.