(بتسيلم): نُحمل المحكمة العليا الإسرائيلية المسؤولية عن جريمة الحرب لسكان الخان الأحمر

رام الله - دنيا الوطنحمّل المتحدث باسم مؤسسة (بتسيلم) كريم جبران القضاة فيما تُسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، المسؤولية عن جريمة الحرب بحق سكان (الخان الأحمر) الذين يهددهم خطر الترحيل، وهدم الخان الأحمر.وتوقع جبران في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الثلاثاء، أن تتم عملية الهدم خلال الأيام القادمة، بعد أن أعطت محكمة الاحتلال العليا باعتبارها ذراعاً من أذرع الاحتلال، الغطاء لهدم (الخان الأحمر).من جهة ثانية، اعتبر جبران مصادقة الكنيست على اقتراح قانون يسحب مما تسمى المحكمة العليا صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67، اعتبره تشريعاً لانتهاكات الاحتلال من قبل المحكمة، بهدف ترحيل سكان المناطق (C) في إطار مخططات لتهجيرهم بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني لصالح التوسع الاستيطاني.