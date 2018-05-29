أونروا: قدمنا العلاج لـ 1600 مواطن أُصيبوا في 14 أيار الجاري

رام الله - دنيا الوطنطالب المستشار الإعلامي لوكالة (أونروا) عدنان أبو حسنة، بدعم القطاع الصحي في غزة؛ لتمكينه من توفير الرعاية والمتابعة المناسبة لعدد كبير من الجرحى، الذين سيعانون من إعاقات طويلة الأمد، وبحاجة لعلاجات متواصلة.وقال أبو حسنة لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الثلاثاء: إن الإمكانيات لدى (أونروا) لا تسمح على الإطلاق بتوفير العلاجات اللازمة، مشيراً إلى أن عيادات (أونروا) قدمت العلاج لـ 1600 مواطن، أصيبوا في الرابع عشر من أيار/ مايو الجاري.