ردود الفعل الإسرائيلية على قصف غلاف غزة.. دعوات بقصف منازل حماس وتهديد برد قاسٍ















رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه بعد انطلاق صافرات الإنذار هذا الصباح في مناطق غلاف غزة، تم إطلاق وابل من 25 قذيفة هاون، أطلقت على عدد من المواقع على حدود قطاع غزة، تم اعتراض معظمها من قبل نظام القبة الحديدية.وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن رئيس المجلس الإقليمي أشكول غادي ياركوني، استيقظنا اليوم على ضربة كبيرة جراء وابل من الصواريخ، للأسف نستعد لصباح معقد، إلى ذلك عُلقت الدراسة في مناطق غلاف غزة، فيما طُلب من المستوطنين البقاء في الملاجئ.ومن المقرر، أن يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جلسة مناقشة خاصة وعاجلة للمجلس الوزاري المصغر (كابينت) في ضوء الأحداث صباح اليوم.بدوره، طالب عضو الكنيست حاييم يلين، بقصف منازل قادة حركة حماس، ردًا على صواريخ غزة، حيث قال: "لا فرق من قام بالقصف، حماس أو الجهاد، يجب قصف منازل قادة حماس بغزة، كما فعل الجيش خلال الجرف الصامد".فيما دعا عمير بيرتس قوات جيشه للرد بقسوة على ما حدث، بل طالب بأن يكون الرد أكبر من ذي قبل، أما المراسل في القناة (العاشرة) أور هيلار، أكد أن الجيش سيرد بشكل واسع في غزة.