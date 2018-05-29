الاحتلال يعتقل عدة شبان واندلاع مواجهات في مناطق بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عدة شبان وفتية، كما اندلعت مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة.





وأفادت مصادر محلية، أن قوة للاحتلال اعتقلت الشابين أسيد وطارق سويدان، بعد دهمها بلدة عزون شرق قلقيلية، كما جرى اقتحام مدينة قلقيلية واندلاع مواجهات فيها.





وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال فوزي الزير خلال اقتحامها مدينة سلفيت، واعتقلت الشاب محمود طالب نجاجرة والأسير المحرر صالح محمود شكارنة من بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم.





وفي محافظة الخليل، اعتقل الاحتلال الشاب محمد خليل مخارزة، من مدينة الظاهرية، جنوب الخليل، كما تم اقتحام مدينة يطا جنوب الخليل، واندلاع مواجهات فيها، فيما جرى دهم منزل سليمان محمد شوامرة في قرية دير العسل جنوب الخليل.





وانداعت مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال في مخيم الجلزون برام الله.

رام الله - دنيا الوطن