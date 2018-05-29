عاجل

  • الوزيرة جيلا غاملئيل: إن إطلاق قذائف الهاون باتجاه غلاف غزة أمر في غاية الخطورة وهو استمرار مباشر لمحاولات إعاقة الحياة الروتينية في الجنوب

  • يوآف زيتون-يديعوت: يستمر غلاف غزة بتلقي ضربات قذائف الهاون منذ ما يقرب من ساعتين حيث أطلقت قرابة 30 قذيفة

  • يديعوت أحرونوت: قذيفة هاون سقطت في منطقة مفتوحة بالمجلس الاقليمي أشكول دون وقوع إصابات

  • يوآف زيتون: أنباء عن سلسلة من الانفجارات في غلاف غزة بعد انطلاق الصافرات للمرة الثالثة

  • يديعوت أحرونوت: عضو الكابينت زئيف الكين: ما يحدث في الجنوب خطير للغاية وذلك يتطلب رد قوي من الجيش الاسرائيلي

  • انطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عدة شبان واندلاع مواجهات في مناطق بالضفة

الاحتلال يعتقل عدة شبان واندلاع مواجهات في مناطق بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عدة شبان وفتية، كما اندلعت مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة للاحتلال اعتقلت الشابين أسيد وطارق سويدان، بعد دهمها بلدة عزون شرق قلقيلية، كما جرى اقتحام مدينة قلقيلية واندلاع مواجهات فيها.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال فوزي الزير خلال اقتحامها مدينة سلفيت، واعتقلت الشاب محمود طالب نجاجرة والأسير المحرر صالح محمود شكارنة من بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم.

وفي محافظة الخليل، اعتقل الاحتلال الشاب محمد خليل مخارزة، من مدينة الظاهرية، جنوب الخليل، كما تم اقتحام مدينة يطا جنوب الخليل، واندلاع مواجهات فيها، فيما جرى دهم منزل سليمان محمد شوامرة في قرية دير العسل جنوب الخليل.

وانداعت مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال في مخيم الجلزون برام الله.

أخبار ذات صلة

ردود الفعل الإسرائيلية على قصف غلاف غزة.. دعوات بقصف منازل حماس وتهديد برد قاسٍ

ردود الفعل الإسرائيلية على قصف غلاف غزة.. دعوات بقصف منازل حماس وتهديد برد قاسٍ

الدولار يُواصل ثباته أمام الشيكل الإسرائيلي

الدولار يُواصل ثباته أمام الشيكل الإسرائيلي

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

فيديو: القبة الحديدية تعترض قذائف أُطلقت من غزة.. والكابينت ينعقد

فيديو: القبة الحديدية تعترض قذائف أُطلقت من غزة.. والكابينت ينعقد

حريقان بمحل للصرافة وآخر لبيع الملابس بغزة

حريقان بمحل للصرافة وآخر لبيع الملابس بغزة

اندلاع حريق بالأحراش غرب رام الله والاحتلال يتفحص الأسباب

اندلاع حريق بالأحراش غرب رام الله والاحتلال يتفحص الأسباب

فيديو: في رمضان.. هل تعاني محلات الحلويات من ضعف حركة الشراء بغزة؟

فيديو: في رمضان.. هل تعاني محلات الحلويات من ضعف حركة الشراء بغزة؟

القواسمي: الإعلام الإسرائيلي يريد خلق بلبلة مستخدماً صحة الرئيس.. وهذا ما ستناقشه المركزية اليوم

القواسمي: الإعلام الإسرائيلي يريد خلق بلبلة مستخدماً صحة الرئيس.. وهذا ما ستناقشه المركزية اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عدة شبان واندلاع مواجهات في مناطق بالضفة

الاحتلال يعتقل عدة شبان واندلاع مواجهات في مناطق بالضفة

اندلاع حريق بالأحراش غرب رام الله والاحتلال يتفحص الأسباب

اندلاع حريق بالأحراش غرب رام الله والاحتلال يتفحص الأسباب

فيديو: في رمضان.. هل تعاني محلات الحلويات من ضعف حركة الشراء بغزة؟

فيديو: في رمضان.. هل تعاني محلات الحلويات من ضعف حركة الشراء بغزة؟

فيديو: اعتقال ثلاثة شبان بزعم سرقة سلاح مجندة بالنقب

فيديو: اعتقال ثلاثة شبان بزعم سرقة سلاح مجندة بالنقب

مقتل فتاة وإصابة أخرى في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (ريشون لتسيون)

مقتل فتاة وإصابة أخرى في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (ريشون لتسيون)

وزير الأمن الإسرائيلي يُقرر مَنع تسليم جثة الشهيد عويسات

وزير الأمن الإسرائيلي يُقرر مَنع تسليم جثة الشهيد عويسات

اندلاع حريق في مستوطنة (كيسوفيم) بفعل طائرة ورقية أُطلقت من غزة

اندلاع حريق في مستوطنة (كيسوفيم) بفعل طائرة ورقية أُطلقت من غزة

الكنيست الإسرائيلي يُصادق على قانون سحب صلاحيات المحكمة العليا لمناقشة التماسات الفلسطينيين

الكنيست الإسرائيلي يُصادق على قانون سحب صلاحيات المحكمة العليا لمناقشة التماسات الفلسطينيين

منوعات

المخرج اللبناني زياد دويري لـ&#34;يديعوت&#34;: الفلسطينيون ارتكبوا مجزرة ضد لبنانيين مسيح

المخرج اللبناني زياد دويري لـ"يديعوت": الفلسطينيون ارتكبوا مجزرة ضد لبنانيين مسيح

أحمد زكي يعود للحياة في عمل مؤثر &#34;صدقة جارية عن روحه&#34;

أحمد زكي يعود للحياة في عمل مؤثر "صدقة جارية عن روحه"

هل ساهمت شيرين في كشف فبركة برنامج رامز جلال؟

هل ساهمت شيرين في كشف فبركة برنامج رامز جلال؟

صور نادرة لآشوريا راي في مراهقتها.. الجمال الذي لم يلمسه مشرط التجميل

صور نادرة لآشوريا راي في مراهقتها.. الجمال الذي لم يلمسه مشرط التجميل

لطيفة تبكي على الهواء.. وتكشف سر عدم زواجها حتى الآن

لطيفة تبكي على الهواء.. وتكشف سر عدم زواجها حتى الآن

وفاة أحد أبطال مسلسل قيامة أرطغرل بطريقة مأساوية

وفاة أحد أبطال مسلسل قيامة أرطغرل بطريقة مأساوية

لماذا يجب على &#34;ميجان&#34; أن تنحني دائمًا عند تحية كيت ميدلتون؟

لماذا يجب على "ميجان" أن تنحني دائمًا عند تحية كيت ميدلتون؟

&#34;حب مزيف&#34;.. أغنية كورية تجذب 100 مليون مشاهدة في يوم واحد

"حب مزيف".. أغنية كورية تجذب 100 مليون مشاهدة في يوم واحد

ماذا قال عاصي الحلاني عن علاقة الحب التي ربطته بمادونا في مراهقته؟

ماذا قال عاصي الحلاني عن علاقة الحب التي ربطته بمادونا في مراهقته؟

وفاة المذيعة المصرية القديرة سميحة أبو زيد بعد صراع مع المرض

وفاة المذيعة المصرية القديرة سميحة أبو زيد بعد صراع مع المرض

عربي

بوادر أزمة سياسية تلوح في أجواء تونس

بوادر أزمة سياسية تلوح في أجواء تونس

دعوات إسرائيلية لإنشاء جامعة جديدة في الجولان

دعوات إسرائيلية لإنشاء جامعة جديدة في الجولان

الجيش الليبي يُعلن استعادة عدة مناطق في درنة

الجيش الليبي يُعلن استعادة عدة مناطق في درنة

ماكرون: أقنعت بن سلمان بإطلاق سراح الحريري من السعودية

ماكرون: أقنعت بن سلمان بإطلاق سراح الحريري من السعودية