الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً، ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً، وباردة نسبياً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، غائماً جزئياً، ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو، الجمعة، غائماً جزئياً، ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.