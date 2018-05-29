فيديو: القبة الحديدية تعترض قذائف أُطلقت من غزة.. والكابينت ينعقد

رام الله - دنيا الوطن





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: بعد انطلاق صافرات الإنذار هذا الصباح، تم إطلاق وابل من 25 قذيفة هاون، أطلقت على عدد من المواقع على حدود قطاع غزة، تم اعتراض معظمها من قبل نظام القبة الحديدية. دوّت سلسلة انفجارات، صباح اليوم الثلاثاء، في سماء قطاع غزة، ناتجة عن اعتراض القبة الحديدية لقذائف أُطلقت من القطاع.





إلى ذلك، ذكر رئيس مجلس أشكول، غادي ياركوني: إنه تم إبلاغه أن هذه القذائف هي رد من حركة الجهاد الإسلامي، فيما طلب من المستوطنين البقاء في الملاجئ.





إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، طلب على الفور عقد جلسة مناقشة خاصة وعاجلة للمجلس الوزاري المصغر (كابينت) في ضوء الأحداث صباح اليوم.







