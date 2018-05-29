شؤون فلسطينية

حريقان بمحل للصرافة وآخر لبيع الملابس بغزة

حريقان بمحل للصرافة وآخر لبيع الملابس بغزة
خاص دنيا الوطن
أفاد المقدم رائد الدهشان مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، باندلاع حريق في محل البرعصي للصرفة بالقرب من مفترق السرايا وسط مدينة غزة.

وأوضح الدهشان في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الحريق ناجم عن اشتعال "التكييف" داخل المحل، لافتا إلى أنه تم السيطرة عليه على الفور.

وأشار الدهشان إلى أن الحريق تسبب في أضرار مادية، دون وقوع اصابات.

في غضون ذلك، أكد مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني باندلاع حريق اخر في نفس الوقت، داخل أحد محلات لبيع الملابس في شارع الشهداء وسط مدينة غزة.

ونوه الدهشان إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة الاسباب التي ادت الى اندلاع الحريقيْن.

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