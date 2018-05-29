فيديو: في رمضان.. هل تعاني محلات الحلويات من ضعف حركة الشراء بغزة؟

خاص دنيا الوطن- عبد الله أبو حشيشيقبل المواطنون في قطاع غزة، على شراء الحلويات بشتى أنواعها، أثناء الزيارات الاجتماعية، وصلة الأرحام في شهر رمضان.وتشهد محلات الحلويات أقبالاً من المواطنين، سواء بشرائها كهدايا أو تناولها داخل المحلات، كونها تعطي الجسم طاقة قد يكون افتقدها خلال فترة الصيام، ولكن هذا العام تراجعت حركة البيع والشراء نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية، وما آلت إليه الظروف في غزة.وعبر بعض أصحاب محلات بيع الحلويات في غزة، عن استيائهم من سوء الأحوال، والذي يعود سببه الى تأخير صرف رواتب الموظفين سواء السلطة أو غزة، وكذلك تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، التي تعمل حركة تجارية بالأسواق لفترة من الوقت.بينما قال أحدى المواطنين، وهو يقدم على شراء الحلويات: إن حركة البيع قليلة جداً هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، وهذا ما أكده أصحاب المحلات، وذلك للأسباب التي يعاني سكان القطاع، لكن الأسبوع الثاني من رمضان، شهد حركة نشطة بعملية الشراء أكثر من أول أيام شهر رمضان.