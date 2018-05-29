دولي

موغيريني: الاتحاد الأوروبي سيظل متمسكاً بالاتفاق النووي مع إيران

موغيريني: الاتحاد الأوروبي سيظل متمسكاً بالاتفاق النووي مع إيران
رام الله - دنيا الوطن
قالت فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين: "إن الاتحاد سيظل متمسكًا بالاتفاق النووي الإيراني طالما التزمت طهران بالتنفيذ الكامل لمضمون الاتفاق".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لموغيريني، بالعاصمة البلجيكية بروكسل (العاصمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي)، اليوم.

وأضافت المسؤولة بالاتحاد الأوربي: "إن الاتفاق النووي مع إيران يحمل أهمية أمنية تتجاوز المصالح الاقتصادية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وذكَرت موغيريني بأحدث تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت فيه وفاء إيران بالتزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي.

وأشارت أن تخلي الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق النووي يؤثر سلبًا على أمنه وأمن المنطقة.

وفي 8 ايار/مايو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران والانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015.

ويقيد الاتفاق البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

وفي سياق مختلف، أكدت موغيريني أنها ناقشت تطورات الوضع في غزة مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وقالت: "نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة مع شركائنا الإقليميين لتجنب المزيد من الإصابات".

كما طالبت موغيريني بإيصال المعونات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة، مشيرة أن ما حدث في القطاع كان بسبب اندثار عملية السلام.

وتظاهر منذ 14 من أيار/مايو الجاري، آلاف الفلسطينيين، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 للنكبة، ما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات.

كما شددت موغيريني على أن دول الاتحاد الأوروبي متمسكة بأن تظل القدس عاصمة مستقبلية للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.

وجاء نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل، وهو تاريخ "نكبة" الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

نتنياهو: سنُطلق قريباً البرنامج التكنولوجي العلمي لتعزيز أمن إسرائيل

نتنياهو: سنُطلق قريباً البرنامج التكنولوجي العلمي لتعزيز أمن إسرائيل

إسرائيل تؤخر عملية أمنية (سرية وحساسة) لهذا السبب

إسرائيل تؤخر عملية أمنية (سرية وحساسة) لهذا السبب

لأول مرة.. ترامب يُشيد بكوريا الشمالية

لأول مرة.. ترامب يُشيد بكوريا الشمالية

بعد رئيس وزراء فرنسا.. رئيسة جزر المارشال تلغي زيارتها لإسرائيل

بعد رئيس وزراء فرنسا.. رئيسة جزر المارشال تلغي زيارتها لإسرائيل

ترجيحات بتقديم لائحة اتهام ضد ساره نتنياهو

ترجيحات بتقديم لائحة اتهام ضد ساره نتنياهو

تقديرات إسرائيلية: روسيا تدرس إبعاد القوات الإيرانية عن الجولان

تقديرات إسرائيلية: روسيا تدرس إبعاد القوات الإيرانية عن الجولان

مصرع 23 شخصاً جراء انهيار أرضي بأثيوبيا

مصرع 23 شخصاً جراء انهيار أرضي بأثيوبيا

مناورات أمريكية قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

مناورات أمريكية قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

اندلاع حريق بالأحراش غرب رام الله والاحتلال يتفحص الأسباب

اندلاع حريق بالأحراش غرب رام الله والاحتلال يتفحص الأسباب

فيديو: في رمضان.. هل تعاني محلات الحلويات من ضعف حركة الشراء بغزة؟

فيديو: في رمضان.. هل تعاني محلات الحلويات من ضعف حركة الشراء بغزة؟

فيديو: اعتقال ثلاثة شبان بزعم سرقة سلاح مجندة بالنقب

فيديو: اعتقال ثلاثة شبان بزعم سرقة سلاح مجندة بالنقب

اندلاع حريق في مستوطنة (كيسوفيم) بفعل طائرة ورقية أُطلقت من غزة

اندلاع حريق في مستوطنة (كيسوفيم) بفعل طائرة ورقية أُطلقت من غزة

الكنيست الإسرائيلي يُصادق على قانون سحب صلاحيات المحكمة العليا لمناقشة التماسات الفلسطينيين

الكنيست الإسرائيلي يُصادق على قانون سحب صلاحيات المحكمة العليا لمناقشة التماسات الفلسطينيين

صور: جماهير بيت لاهيا تُشيع جثمان الشهيد محمد الرضيع

صور: جماهير بيت لاهيا تُشيع جثمان الشهيد محمد الرضيع

جيش الاحتلال يعتقل مواطنيْن اجتازا الشريط الحدود

جيش الاحتلال يعتقل مواطنيْن اجتازا الشريط الحدود

إطلاق أعيرة رشاشة من غزة على سيارات ومنازل في مستوطنة (سديروت)

إطلاق أعيرة رشاشة من غزة على سيارات ومنازل في مستوطنة (سديروت)

منوعات

المخرج اللبناني زياد دويري لـ&#34;يديعوت&#34;: الفلسطينيون ارتكبوا مجزرة ضد لبنانيين مسيح

المخرج اللبناني زياد دويري لـ"يديعوت": الفلسطينيون ارتكبوا مجزرة ضد لبنانيين مسيح

أحمد زكي يعود للحياة في عمل مؤثر &#34;صدقة جارية عن روحه&#34;

أحمد زكي يعود للحياة في عمل مؤثر "صدقة جارية عن روحه"

هل ساهمت شيرين في كشف فبركة برنامج رامز جلال؟

هل ساهمت شيرين في كشف فبركة برنامج رامز جلال؟

صور نادرة لآشوريا راي في مراهقتها.. الجمال الذي لم يلمسه مشرط التجميل

صور نادرة لآشوريا راي في مراهقتها.. الجمال الذي لم يلمسه مشرط التجميل

لطيفة تبكي على الهواء.. وتكشف سر عدم زواجها حتى الآن

لطيفة تبكي على الهواء.. وتكشف سر عدم زواجها حتى الآن

وفاة أحد أبطال مسلسل قيامة أرطغرل بطريقة مأساوية

وفاة أحد أبطال مسلسل قيامة أرطغرل بطريقة مأساوية

لماذا يجب على &#34;ميجان&#34; أن تنحني دائمًا عند تحية كيت ميدلتون؟

لماذا يجب على "ميجان" أن تنحني دائمًا عند تحية كيت ميدلتون؟

&#34;حب مزيف&#34;.. أغنية كورية تجذب 100 مليون مشاهدة في يوم واحد

"حب مزيف".. أغنية كورية تجذب 100 مليون مشاهدة في يوم واحد

ماذا قال عاصي الحلاني عن علاقة الحب التي ربطته بمادونا في مراهقته؟

ماذا قال عاصي الحلاني عن علاقة الحب التي ربطته بمادونا في مراهقته؟

وفاة المذيعة المصرية القديرة سميحة أبو زيد بعد صراع مع المرض

وفاة المذيعة المصرية القديرة سميحة أبو زيد بعد صراع مع المرض

عربي

بوادر أزمة سياسية تلوح في أجواء تونس

بوادر أزمة سياسية تلوح في أجواء تونس

دعوات إسرائيلية لإنشاء جامعة جديدة في الجولان

دعوات إسرائيلية لإنشاء جامعة جديدة في الجولان

الجيش الليبي يُعلن استعادة عدة مناطق في درنة

الجيش الليبي يُعلن استعادة عدة مناطق في درنة

ماكرون: أقنعنت بن سلمان بإطلاق سراح الحريري من السعودية

ماكرون: أقنعنت بن سلمان بإطلاق سراح الحريري من السعودية