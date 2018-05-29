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دعوات إسرائيلية لإنشاء جامعة جديدة في الجولان

دعوات إسرائيلية لإنشاء جامعة جديدة في الجولان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن ثمة دعوات إسرائيلية لإنشاء جامعة جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة.

قالت القناة: إن وزير التعليم السابق جدعون ساعر، اقترح إنشاء جامعة إسرائيلية جديدة، تقوي علاقة بلاده بهضبة الجولان السورية المحتلة، على أن تخدم المنطقة الشمالية الإسرائيلية، خاصة منطقتي الجليل والجولان، كما سبق وأنشأت إسرائيل جامعتها الرسمية الثامنة في مستوطنة (آريئيل)، وخدمت بدورها طلاب المستوطنة منذ عدة سنوات مضت.

ووضع الوزير الإسرائيلي السابق سكان هضبة الجولان نُصب عينيه، حيث قال: إن سكان الهضبة يحتاجون إلى التقرب من بلاده أكثر مما سبق، ولتقوية أواصر التقارب الاجتماعية بين هؤلاء السكان وبين الدولة الإسرائيلية ككل، إضافة إلى أن ثمة هدف آخر من وراء تلك الخطوة التي وصفها بالمهمة، وتتعلق بمحاولة موافقة الإدارة الأمريكية الجديدة على إبقاء هضبة الجولان السورية المحتلة تحت السيادة الإسرائيلية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

يشار إلى أن جدعون ساعر، قد صرح بذلك أمام ندوة موسعة مساء اليوم الاثنين، أمام حزب الليكود، بمشاركة من أعضاء الكنيست الإسرائيلي عن الحزب، منهم يهودا جليك، والدكتورة عنات بركوا.

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