كرواتيا ترفض تسليم المشتبه به باغتيال المهندس الزواري

رام الله - دنيا الوطنرفضت المحكمة العليا في كرواتيا، أمس الاثنين، تسليم مواطن بوسني مطلوب لدى تونس بشبهات متعلقة بضلوعه في اغتيال المهندس التونسي، محمد الزواري عام 2016.وكان الزواري (49 عاماً) قد استُشهد بحوالي 20 رصاصة داخل سيارته في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2016 في صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية.وقالت المحكمة: "إن المحكمة العليا قبلت استئناف المتهم، ورفضت طلب التسليم الذي أصدرته جمهورية تونس"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).ومطلع أيار/ مايو، اعتبر القضاء الكرواتي في البداية، أن الشروط القانونية لتسليم أ. س المقيم في ساراييفو ليحاكم أمام محكمة تونسية متوفرة، بحسب بيان، ويعود القرار النهائي لوزير العدل الكرواتي.وذكر الإعلام الكرواتي، أن المشتبه به البوسني ألن كامدزيتشف (46 عاماً) أوقف في آذار/ مارس في كرواتيا بموجب مذكرة توقيف دولية.وكان قد شارك كامدزيتشف في حرب البوسنة إبان التسعينيات في صفوف القوات الخاصة، وأصبح جندياً محترفاً بعد النزاع بحسب الإعلام.وكانت حركة حماس، التي قالت: إن الزواري شخصية مهمة متخصصة في تطوير طائرات من دون طيار، واتهمت إسرائيل باغتياله.