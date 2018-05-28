شؤون فلسطينية

فيديو: اعتقال ثلاثة شبان بزعم سرقة سلاح مجندة بالنقب

فيديو: اعتقال ثلاثة شبان بزعم سرقة سلاح مجندة بالنقب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة شبّان من قرية اللقية في النقب، بزعم سرقة سلاح مجنّدة.

وجاء، أن قوات كبيرة من الشرطة والجيش الإسرائيلي والوحدات الخاصة ووحدة "المستعربين"، اقتحمت القرية في عمليّة البحث عن الشبان الثلاثة، الذين قاموا بحسب الشبهات باختطاف سلاح مجنّدة إسرائيلية أمس الأحد. 

واعتقلت قوات الشرطة والمستعربين ثلاثة شبان من قرية اللقية، بشبهة الاعتداء على مجندة إسرائيلية وسرقة سلاحها بقرب "بيت كاما"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48). 

وقامت قوات الشرطة والجيش بحملة تفتيش واسعة استمرت لأكثر من ست ساعات في ثلاثة أحياء في قرية اللقية، فيما لم يُعلن بعد عن عثورها عما تبحث عنه، بحسب شهود عيان. 

 

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