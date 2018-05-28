نتنياهو: سنُطلق قريباً البرنامج التكنولوجي العلمي لتعزيز أمن إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيعلن قريباً عن إطلاق البرنامج التكنولوجي العلمي لتعزيز أمن إسرائيل، لافتاً إلى أنه سيقوم في إطاره طاقم من الخبراء بتطوير القدرات الإسرائيلية في مجالات لها مساهمة حيوية في تعزيز أمن الدولة.وأضاف نتنياهو، أن البرنامج سيعمل على تعزيز القدرات الإسرائيلية في مجال تكنولوجيا الكم، وأن هذا المجال يعتبر حيويا بالنسبة للمخابرات الإسرائيلية وضمان تفوقها في هذا المجال وفي مجالات كثيرة أخرى مهم للغاية.وتابع: "أذكّر لكم بأنني قلت قبل عدة سنوات إننا سنحول إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال السايبر. كان هناك من تساءل ما هو السايبر ثم كان هناك أولئك الذين لم يصدقوا أننا سنصبح دولة عظمى بينما اليوم يفهم الجميع أهمية هذا التحول".وأكمل: "ما نبحثه اليوم هو تعزيز القدرات الإسرائيلية في مجال حساب الكم، تذكروا هذا المصطلح، هذا هو تحدي ليس أقل حجما ومعناه لإسرائيل ليس أقل عمقا، أؤمن بأن هذا هو هدف قابل للتحقيق وسأوافيكم بالمزيد من التفاصيل فيما بعد".