وزير الأمن الإسرائيلي يُقرر مَنع تسليم جثة الشهيد عويسات

قرر جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي مساء اليوم، الاثنين، منع تسليم جثة الشهيد الأسير عزيز عويسات، بحسب ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.





رام الله - دنيا الوطنوبحسب القناة التلفزيونية الإسرائيلية، فإن جهاز (الشاباك) ومصلحة السجون، وكذلك الشرطة الإسرائيلية، عارضوا هذا القرار.واشار المعترضون إلى أن مثل قرار أردان قد يتسبب في اندلاع موجة احتجاجات فلسطينية، خاصةً في شهر رمضان، وقد يزيد من تعقيد الأوضاع بشأن قضية جثث الجنود الإسرائيليين لدى حماس، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وحسب القناة التلفزيونية الإسرائيلية، فإن القرار النهائي بشأن ذلك سيكون بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأشارت إلى أن أرادن، يبرر قراره بأن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلى صدامات واضطرابات في القدس، وأن الهدف منها هو الضغط على حماس لإعادة جثث الجنود الإسرائيليين.