رئيس بلدية سديروت: لن نسمح لحماس بإزعاجنا والرصاصة بالنسبة لنا كالصاروخ

رام الله - دنيا الوطنقال ألون ديفيدي، رئيس بلدية سديروت: "حماس تحاول بكل طريق تعطيل روتين حياتنا وإزعاجنا، لكننا لن نمنحها هذه الفرصة، فالرصاصة بالنسبة لنا مثل الصاروخ"، بحسب ما نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.وأضاف: "أنا مقتنع بأن وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان يعتبران ما حدث اليوم خطير جداً ونأمل بأن يتم الرد بقوة في غزة".يشار إلى أن فلسطينيين، أطلقوا في وقت سابق من اليوم الاثنين، أعيرة رشاشة على مستوطنة (سديروت)، مما أسفر عن تضرر مبانٍ عدة وسيارات تابعة للمستوطنين.