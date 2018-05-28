عضو بالكنيست: حماس تهدد إسرائيل بـ (الحوامات والطائرات غير المأهولة)

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو الكنيست حاييم يلين، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لتنظيم الحوامات والطائرات غير المأهولة، إن الحوامات هي التهديد المقبل لحماس ضد إسرائيل، لافتاً إلى أنه تهديد حقيقي وخطير جداً.





ووفقاً لموقع (روتر) الإسرائيلي، جاءت تصريحات يلين في رده على العثور على الحوامة التي كانت تحتوي على مواد متفجرة صباح اليوم والتي تم إطلاقها من قطاع غزة إلى المناطق الإسرائيلية خلال الأيام الماضية.وأضاف: "إن حكم الطائرات الورقية والحوامات كحكم صواريخ القسام، ويجب على إسرائيل أن تجهز البنية التحتية الآن لمنع اختراق آخر للحوامات التي تحمل المواد المتفجرة إلى المناطق الإسرائيلية، والتي قد تحدث أضراراً وخيمة وخطيرة".