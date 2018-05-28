عائلة غولدين: لن نسمح بأي اتفاق بشأن غزة دون عودة الجنود الإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطن

قالت عائلة الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هدار جولدين، إنها لن تسمح للحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى أي اتفاق بشأن قطاع غزة، بدون عودة الجنود الإسرائيليين.



وقال سمحا جولدين، والد هدار، خلال مؤتمر صحفي، تم عقده اليوم أمام منزل العائلة في كفار سابا، إن أي اتفاق حول غزة، سيكون فقط بعد اعادة جنودنا من هناك.وأضاف: "أوجه كلامي هذا لرئيس الوزراء نتنياهو، أن أي بادرة حسن نية انسانية لغزة، يجب أن تكون مقابل بادرة إنسانية بشأن الجنود المأسورين لدى حماس هناك".