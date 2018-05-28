جيش الاحتلال يعتقل مواطنيْن بزعم محاولتهما عبور السياج بهدف تنفيذ هجوم

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب له، انه قد تعرض لاطلاق نار من داخل القطاع اثناء محاولة تسلل ثلاثة مواطنين عبر الشريط الحدودي، وذلك بهدف مساعدتهم بالفرار، بعد اكتشاف امرهم، الا انه تم اعتقال اثنين منهم، والعثور على سكاكين ومقصات كبيرة ومواد حارقة بحوزتهما، وتم نقلهما للتحقيق، على حد ادعائه.



