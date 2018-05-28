إطلاق أعيرة رشاشة من غزة على سيارات ومنازل في مستوطنة (سديروت)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن أعيرة رشاشة أطلقت مساء اليوم الاثنين، من قطاع غزة نحو مستوطنة (سديروت).
وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن الاعيرة أصابت عدة منازل وسيارات بينها سيارة ضابط الامن في المستوطنة.
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن أعيرة رشاشة أطلقت مساء اليوم الاثنين، من قطاع غزة نحو مستوطنة (سديروت).
وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن الاعيرة أصابت عدة منازل وسيارات بينها سيارة ضابط الامن في المستوطنة.
واعلن الجيش أن حالة هلع دبت بين المستوطنين هناك، فيما اطلقت صافرات الانذار داخل المستوطنة.
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