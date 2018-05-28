إطلاق أعيرة رشاشة من غزة على سيارات ومنازل في مستوطنة (سديروت)





واعلن الجيش أن حالة هلع دبت بين المستوطنين هناك، فيما اطلقت صافرات الانذار داخل المستوطنة.







رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن أعيرة رشاشة أطلقت مساء اليوم الاثنين، من قطاع غزة نحو مستوطنة (سديروت).وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن الاعيرة أصابت عدة منازل وسيارات بينها سيارة ضابط الامن في المستوطنة.