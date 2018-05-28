الرجوب: سنُجري مراجعة لتحصين النظام السياسي ودعوة المجلس المركزي للإنعقاد

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن يترأس الرئيس محمود عباس، اجتماعاً للجنة المركزية لحركة فتح الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء في مقر الرئاسة برام الله.



وقال أمين سر اللجنة المركزية اللواء جبريل الرجوب، إن القيادة ستجري مراجعة لتحصين النظام السياسي وأولى خطوات هذا التحصين هي دعوة المجلس المركزي قريباً لتحديد المسارات المستقبلية وبناء استراتيجية وطنية إقليمية ودولية.وأكد اللواء جبريل الرجوب أنه لن يتم السماح لبعض الأطراف بالقفز على عربة القيادة ورهانهم على الزمن والقدر بهدف ضرب المناعة الوطنية.