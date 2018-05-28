خلال أيام.. اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعها بحضور الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، إن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة برئاسة الرئيس محمود عباس مهنئا سيادته بخروجه من المشفى وتماثله للشفاء.وأوضح رأفت، لإذاعة (صوت فلسطين)، الاثنين، أنه سيطرح خلال الاجتماع نتائج اجتماعات لجنة المتابعة المشكلة من الرئيس عباس بهدف وضع الأليات لتنفيذ قرارات المجلس الوطني المتمثلة بمواجهة السياسات الأمريكية والإسرائيلية والوضع الداخلي وإنهاء الانقسام .وبشأن الدعوة لعقد دورة للمجلس المركزي، أشار رأفت إلى وجود اتفاق بأن تتم بعد عطلة عيد الفطر دعوة المجلس المركزي للانعقاد من أجل بحث تنفيذ قرارات المجلس الوطني.وأضاف أن اللجنة التنفيذية ستطرح في جلسة المجلس المركزي تقريرها بشأن كل التصورات المستقبلية منها بحث توسيع عضوية المجلس المركزي والدعوة لزيادة تمثيل المرأة في كل مؤسسات منظمة التحرير لتصل إلى 30%.من ناحية أخرى، قال رأفت إن مجلس الأمن سيصوت نهاية الأسبوع الجاري على مشروع قرار لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، مبيناً أن واشنطن ستسخدم الفيتو ضد المشروع وبعدها سيتم دعوة الجمعية العامة لعقد اجتماع استثنائي تحت بند "متحدون من أجل السلام" لإقرار ذات المشروع.