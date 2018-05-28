فيديو: شهيد وإصابة خلال قصف إسرائيلي لعدة أهداف شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ظهر الأحد، عن استشهاد محمد أحمد الرضيع (25 عاماً)، وإصابة مواطن آخر بجراح متوسطة خلال القصف الإسرائيلي لعدة أهداف شمال القطاع.



جاء ذلك، عقب ما زعمه جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعرض قوة من الجيش لإطلاق نار من قطاع غزة في كيبوتس كارميا شمال القطاع، نافياً وجود إصابات.

في ذات السياق، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن الفحص الأولي يشير إلى أن مقاتلي الكتيبة 12 في لواء غولاني أفادوا بإطلاق النار عليهم من غزة، لافتاً إلى أنه رداً على ذلك أطلقت دبابة تابعة للجيش قذائف على نقطة مراقبة للمقاومة.





وأوضح موقع (0404) الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين من أصل ثلاثة حاولوا التسلل إلى عبر الحدود من قطاع غزة، وأن الثالث تمكن من الفرار إلى القطاع.





وأشار إلى أن إطلاق النار نحو قوات الجيش حدث خلال انسحاب الأخير، منوهاً إلى أنه رداً على ذلك أطلقت مدفعية الجيش قذائف تجاه نقطة المراقبة.