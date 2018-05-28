الهيئة العامة لمصرف الصفا "الإسلامي" تعقد اجتماعها الأول

عقد مصرف الصفا "الإسلامي" اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي يوم الإثنين 28/5/2018 في فندق الكرمل بمدينة رام الله.





وترأس الجلسة "محمد كمال" حسونة نائب رئيس مجلس ادارة المصرف، وبحضور كل من نضال البرغوثي المدير العام لمصرف الصفا، والدكتور حاتم سرحان مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني ، والسيد مشهور أبو جيش ممثلاً عن سلطة النقد الفلسطينية، والسيد سائد عبد الله ممثلاً عن شركة آرنست ويونغ المدقق الخارجي للحسابات، والسيد مراد جدبة ممثلاً عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والدكتور أيمن البدارين العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية، والمساهمين.

وافتتح الجلسة د. حاتم سرحان مراقب الشركات في وزارة الإقتصاد بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بأغلبية مساهمي المصرف وبنسبة 92.62% من رأس المال.





وبدأ بالجلسة "محمد كمال" حسونة نائب رئيس مجلس الادارة مرحباً بالحضور وتلى كلمة رئيس مجلس الادارة مستعرضا اهم الإنجازات وتم استعراض أهم أعمال المصرف عن الفترة 22/9/2016 وحتى 31/12/2017، والمصادقة عليه، ومن ثم تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لنفس الفترة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للمصرف بالإضافة إلى سماع تقرير مدققي الحسابات ايضا لذات الفترة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للمصرف، كما تمت المصادقة على البيانات المالية.

رام الله - دنيا الوطنكما تم في الاجتماع المصادقة على تعيين مجلس الادارة لعضو المجلس البديل السيد خالد كالوتي بدلاً من عضو مجلس الادارة المستقيل السيد عزيز عبد الجواد وكذلك المصادقة على تعيين مجلس الادارة لعضو هيئة الرقابة الشرعية الدكتور أيمن بدارين بالاضافة الى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وفقاً لأحكام القانون، وتجديد انتخاب المدقق الخارجي للحسابات شركة آرنست ويونغ للعام 2018.من جانبه رحب المدير العام لمصرف الصفا السيد نضال البرغوثي بالحضور من أعضاء مجلس الإدارة وعموم مساهمي المصرف والضيوف، مثمناً تلبية المساهمين دعوة المصرف لحضور اجتماع الهيئة العامة والذي يقدم فيه نتائج أعمال المصرف وإنجازاته والقوائم المالية للفترة السابقة منذ تاسيس المصرف وحتى نهاية عام 2017واستعرض البرغوثي سلسلة النجاحات التي حققها المصرف خلال العام الماضي، من حيث العمل على ترسيخ مكانة مصرف الصفا على خارطة القطاع المصرفي الفلسطيني كمؤسسة مصرفية إسلامية تلتزم بتطبيق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، واعتماد التكنولوجيا المصرفية الحديثة مع الحفاظ على مجموعة الضوابط والأحكام الإسلامية من القيم الراسخة والمتأصلة.وأكد البرغوثي أن مصرف الصفا ومنذ تأسيسه تمكن من تحقيق إنجازات هامة خلال فترة وجيزة، حيث افتتح المصرف فرعاً في مدينة الخليل وآخر في مدينة نابلس إضافة إلى افتتاح مكتب لمصرف الصفا في جامعة النجاح الوطنية، وذلك في إطار تنفيذ خطة المصرف للتوسع في محافظات الوطن، وضمان توفير خدمات المصرف وفق أحكام الشريعة الإسلامية لتكون في متناول كافة المواطنين والعملاء في مختلف المناطق بما يحقق أهداف الشمول المالي والذي تعمل سلطة النقد الفلسطينية جاهدة على تحقيقه في فلسطين.