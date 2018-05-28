مجدلاني يثمن مواقف فنزويلا الداعمة للقضية الفلسطينية





وأوضح مجدلاني، خلال برقية تهنئة بعثها اليوم الاثنين الى الرئيس نيكولاي مادورو، بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا لفترة جديدة لجمهورية فنزويلا، لا ننسى ما قدمته بلادكم من دعم لثورتنا الفلسطينية، وهذا الدعم الذي شكل محطة هامة في تاريخ القضية الفلسطينية، وكان وما يزال محل اعتزاز وتقدير لدى حكومة وشعب فلسطين وقواه الديمقراطية.





رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، على عمق العلاقات بين دولة فلسطين وجمهورية فنزويلا البوليفارية، كما ثمن مواقفها الدائمة لدولة فلسطين ، وللقضية الفلسطينية في وجه العدوان الأمريكي والإسرائيلي ضد شعبنا.وتابع مجدلاني، أن المواقف الشجاعة والمبدئية لفنزويلا تجاه القضية الوطنية الفلسطينية، كانت وما زالت مستمرة، وخصوصاً بعد المعركة التي تخوضها القيادة الفلسطينية ضد الاحتلال وشريكه الرئيس ادارة ترامب التي اخترقت القانون الدولي بافتتاح سفارتها في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين.