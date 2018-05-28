المواطن "طارق عبيد" يناشد بتوفير شقة سكنية لأسرته

أنا المواطن الجريح طارق سمير حسن عبيد، لا أعمل، وأسكن في بيت للإيجار منذ (12) عاماً، مسؤول عن أسرتي المكونة من والدتي وستة أفراد أخرين، منهم ثلاثة ذكور، وثلاث اناث، أعاني أيضاً من مرض الصرع.

رام الله - دنيا الوطنوالدتي تعاني من غضروف في الظهر، وتنفخ وازرقاق في شرايين القدم تظهر تحت سطح الجلد، إضافة إلى أختي الصغيرة "جيفارا" التي تعاني فقر دم (الأنيميا)، كما أنني سجلت لشقة في وزارة الإسكان والأشغال العامة، ولم أحصل عليها حتى هذه اللحظة.كنت أسكن في بيت للإيجار منذ (12) عاماً شمال قطاع غزة بحي الصفطاوي، طرد من صاحب البيت؛ لأنني لم أستطيع دفع إيجار ستة أشهر، فذهبت إلى شاطئ بحر غزة منطقة الشيخ عجلين الساعة (12) ليلاً، أنا وأسرتي، وجلست في غرفة لم تصلح للمأوى.لذا أناشد كل الجهات المسؤولة وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، ووزير الإسكان والأشغال العامة، الدكتور مفيد الحساينة، وأصحاب القلوب الرحيمة، بتوفير شقة سكنية لأسرتي التي تمكث في الشارع، في حرارة الصيف نهاراً وبرده ليلاً.