شؤون فلسطينية

شهيد متأثر بجراح أصيب بها قبل أيام شرق جباليا

شهيد متأثر بجراح أصيب بها قبل أيام شرق جباليا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، استشهاد مواطناً من قطاع غزة متأثراً بجراح أصيب بها خلال مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة في غزة، أشرف القدرة، إن المواطن ناصر عارف عبد الرؤوف العريني 28 عام استشهد في مستشفى الاندونيسي متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام شرق جباليا.

يذكر أن أكثر من مئة مواطن فلسطيني من قطاع غزة استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع، فيما أصيب الآلاف بجراح متفاوتة.

أخبار ذات صلة

فيديو: ما هي أشهر المأكولات الرمضانية في قطاع غزة؟

فيديو: ما هي أشهر المأكولات الرمضانية في قطاع غزة؟

الرجوب: سنُجري مراجعة لتحصين النظام السياسي ودعوة المجلس المركزي للإنعقاد

الرجوب: سنُجري مراجعة لتحصين النظام السياسي ودعوة المجلس المركزي للإنعقاد

خلال أيام.. اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعها بحضور الرئيس عباس

خلال أيام.. اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعها بحضور الرئيس عباس

فيديو: شهيد وإصابة خلال قصف إسرائيلي لعدة أهداف شمال القطاع

فيديو: شهيد وإصابة خلال قصف إسرائيلي لعدة أهداف شمال القطاع

أبو دياك ومديرة الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي يبحثان التعاون المشترك

أبو دياك ومديرة الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي يبحثان التعاون المشترك

الهيئة العامة لمصرف الصفا &#34;الإسلامي&#34; تعقد اجتماعها الأول

الهيئة العامة لمصرف الصفا "الإسلامي" تعقد اجتماعها الأول

مجدلاني يثمن مواقف فنزويلا الداعمة للقضية الفلسطينية

مجدلاني يثمن مواقف فنزويلا الداعمة للقضية الفلسطينية

بمشاركة ميسي.. الرجوب يدعو الأرجنتين لإلغاء مشاركتها بلقاء كروي مع إسرائيل

بمشاركة ميسي.. الرجوب يدعو الأرجنتين لإلغاء مشاركتها بلقاء كروي مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أبو دياك ومديرة الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي يبحثان التعاون المشترك

أبو دياك ومديرة الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي يبحثان التعاون المشترك

الهيئة العامة لمصرف الصفا &#34;الإسلامي&#34; تعقد اجتماعها الأول

الهيئة العامة لمصرف الصفا "الإسلامي" تعقد اجتماعها الأول

مجدلاني يثمن مواقف فنزويلا الداعمة للقضية الفلسطينية

مجدلاني يثمن مواقف فنزويلا الداعمة للقضية الفلسطينية

المواطن &#34;طارق عبيد&#34; يناشد بتوفير شقة سكنية لأسرته

المواطن "طارق عبيد" يناشد بتوفير شقة سكنية لأسرته

شهيد متأثر بجراح أصيب بها قبل أيام شرق جباليا

شهيد متأثر بجراح أصيب بها قبل أيام شرق جباليا

المواطن علي ابو عمر يناشد الرئيس لوقف قضية الدم الخاصة بعائلته

المواطن علي ابو عمر يناشد الرئيس لوقف قضية الدم الخاصة بعائلته

إسلام الدغمة.. أُصيب بأربع رصاصات وأصر على تقديم امتحانات (التوجيهي)

إسلام الدغمة.. أُصيب بأربع رصاصات وأصر على تقديم امتحانات (التوجيهي)

الاقتصاد الوطني والاتصالات وسلطة النقد يوقعون مذكرة تفاهم للتبادل البيني

الاقتصاد الوطني والاتصالات وسلطة النقد يوقعون مذكرة تفاهم للتبادل البيني

منوعات

المخرج اللبناني زياد دويري لـ&#34;يديعوت&#34;: الفلسطينيون ارتكبوا مجزرة ضد لبنانيين مسيح

المخرج اللبناني زياد دويري لـ"يديعوت": الفلسطينيون ارتكبوا مجزرة ضد لبنانيين مسيح

أحمد زكي يعود للحياة في عمل مؤثر &#34;صدقة جارية عن روحه&#34;

أحمد زكي يعود للحياة في عمل مؤثر "صدقة جارية عن روحه"

هل ساهمت شيرين في كشف فبركة برنامج رامز جلال؟

هل ساهمت شيرين في كشف فبركة برنامج رامز جلال؟

صور نادرة لآشوريا راي في مراهقتها.. الجمال الذي لم يلمسه مشرط التجميل

صور نادرة لآشوريا راي في مراهقتها.. الجمال الذي لم يلمسه مشرط التجميل

لطيفة تبكي على الهواء.. وتكشف سر عدم زواجها حتى الآن

لطيفة تبكي على الهواء.. وتكشف سر عدم زواجها حتى الآن

وفاة أحد أبطال مسلسل قيامة أرطغرل بطريقة مأساوية

وفاة أحد أبطال مسلسل قيامة أرطغرل بطريقة مأساوية

لماذا يجب على &#34;ميجان&#34; أن تنحني دائمًا عند تحية كيت ميدلتون؟

لماذا يجب على "ميجان" أن تنحني دائمًا عند تحية كيت ميدلتون؟

&#34;حب مزيف&#34;.. أغنية كورية تجذب 100 مليون مشاهدة في يوم واحد

"حب مزيف".. أغنية كورية تجذب 100 مليون مشاهدة في يوم واحد

ماذا قال عاصي الحلاني عن علاقة الحب التي ربطته بمادونا في مراهقته؟

ماذا قال عاصي الحلاني عن علاقة الحب التي ربطته بمادونا في مراهقته؟

وفاة المذيعة المصرية القديرة سميحة أبو زيد بعد صراع مع المرض

وفاة المذيعة المصرية القديرة سميحة أبو زيد بعد صراع مع المرض

عربي

ماكرون: أقنعنت بن سلمان بإطلاق سراح الحريري من السعودية

ماكرون: أقنعنت بن سلمان بإطلاق سراح الحريري من السعودية

الاتحاد الأوروبي يُمدد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية

الاتحاد الأوروبي يُمدد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية

ملك المغرب يُصدر تعليماته بإقامة مستشفى ميداني طبي بغزة

ملك المغرب يُصدر تعليماته بإقامة مستشفى ميداني طبي بغزة

نتنياهو: لن نسمح بتصنيع أسلحة في لبنان

نتنياهو: لن نسمح بتصنيع أسلحة في لبنان