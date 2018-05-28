شهيد متأثر بجراح أصيب بها قبل أيام شرق جباليا

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، استشهاد مواطناً من قطاع غزة متأثراً بجراح أصيب بها خلال مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وقال الناطق باسم الوزارة في غزة، أشرف القدرة، إن المواطن ناصر عارف عبد الرؤوف العريني 28 عام استشهد في مستشفى الاندونيسي متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام شرق جباليا.







يذكر أن أكثر من مئة مواطن فلسطيني من قطاع غزة استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع، فيما أصيب الآلاف بجراح متفاوتة.

