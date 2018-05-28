بينها المصالحة والرواتب.. الرئيس عباس سيُصدر قرارات مهمة تخص قطاع غزة

أكد الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، أن قرارات مهمة ستصدر في أعقاب خروج الرئيس محمود عباس من المستشفى، معتبرًا أن ملفات الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الفلسطيني، هي أول الأولويات عند الرئيس.وقال شعث لـ"دنيا الوطن": إن القرارات تخص الشأنين "السياسي" والعلاقة مع إسرائيل، والولايات المتحدة، وكذلك التوجهات الدولية للسلطة الفلسطينية، بينما القرارات الأخرى تتعلق بالشأن "الوطني"، بما في ذلك ملف قطاع غزة، والعلاقات الوطنية، مشيرًا إلى أن تلك القرارات تشمل المصالحة وأزمات قطاع غزة، بما في ذلك موضوع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.وأوضح أنه بدءًا من الغد، الرئيس سيعود لممارسة أعماله، وسيجتمع مع كافة اللجان التي شكلها، بما في ذلك لجنة قطاع غزة، وأنه سيخصص جزءًا كبيرًا من وقته لحل مشاكل غزة، مضيفًا: أنا شخصيًا سأشارك في أي جهد يدعم أهلنا بغزة، ولن أتوانى في حل مشاكلهم اليومية، على كافة الصُعُد.ووجه شعث، رسالة إلى حركة حماس، قائلًا فيها: أرجو من إخواننا في قيادة حماس، أن يتقدموا باستعداد حقيقي، من أجل مساعدة الرئيس في تنفيذ مهام قطاع غزة، وإنهاء الانقسام، والسير على الأسس التي تم وضعها في اتفاقيات المصالحة السابقة، متابعًا: "من الظلم والحرام أن يستمر هذا الانقسام الأسود، نريد دولة واحدة، وسلطة واحدة، وسلاح واحد، كلنا نقع تحته"، لأن المخططات الإسرائيلية جدية في تقسيم الوطن.