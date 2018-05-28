شؤون فلسطينية

المواطن علي ابو عمر يناشد الرئيس لوقف قضية الدم الخاصة بعائلته

المواطن علي ابو عمر يناشد الرئيس لوقف قضية الدم الخاصة بعائلته
رام الله - دنيا الوطن
انا المواطن علي محمود علي ابو عمر من بلدة جماعين - محافظة نابلس، اتقدم للرئيس محمود عباس بهذه المناشده وانا اعلم علم اليقين انه لا يظلم عندكم احد ولا تغفلوا عن حقوق المواطنين، وكلي امل ان تصدروا توجيهاتكم و تعليماتكم الحكيمة لحل هذه القضية العالقة بين الاهل منذ ثلاث سنوات وهي قضية الدم التي وقعت بين ابناء العمومة وتوفي على اثرها ابن خالي حسين محمد ابو عمر  اثر شجار عائلي وقع نتيجة تدخل ايدي خفيه تعمل في اجهزة السلطة مع الشرطة في نابلس لغض النظر عن تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الذي نص على وقف خالي حسين محمد ابو عمر عن اكمال البناء الذي قام بتشييده في ارض ارثية مختلف عليها منذ عام 2013 حيث قام خالي باكمال البناء بعد سنة ونصف من توقيعه على قرار الحكم وذلك في يومي عطلة المحاكم الرسمية لفرض امر واقع وتجاهل قرار المحكمة, وبناءا على الايدي الخفية التي ساندته وطلبت من الشرطة غض النظر عنه حتى يتم صب البناء والطلب منا تجديد قرار المحكمة بحجة انه قديم ومضى عليه اكثر من سنة علما ان القرار لا ينتهي الا اذا احضر قرار مضاد له ويسمح للطرف الثاني بالعمل وهذا لم يحصل وقد حصل شجار حينما تهجم الطرف الاخر علينا في الطريق العام واعتدى المتوفى على ابني باداة حادة مما دفع ابني للقيام بالدفاع عن نفسه , ومنذ ذلك الوقت قمنا باخذ عطوى عشائرية ودفع مبلغ خمسة وسبعون الف دينار اردني وتنص على عودة من تطلق صراحه المحكمة للبلد وهذا ما لم يتم حتى اللحظة , وقد إستجبنا الى جميع مطالبهم  من خلال لجان الاصلاح . وتم اخذ عطوة اقبال للصلح لمدة عام وقد إنتهت ثم قام المحافظ بتجديدها ثلاثة شهور اضافية وانتهت نهاية شهر شباط ونحن الان بدون عطوة منذ ثلاثة شهور.

ورغم اصدار القانون براءة المتهمين الذين اطلق صراحهم وبقي متهمان على ذمة القضية  الا انه لم يلتزم الطرف الثاني بالموافقة على عودة الابرياء الى بيوتهم او تنفيذ أي بند من بنود العطوة , وقد تدخلت ايدي خفية بلجان العشائر والاصلاح لمنع اتمام الصلح بالطرق التي كانت ترتئيها .

سيدي الرئيس حفظك الله لقد تدخلت لجان الاصلاح من معظم مناطق الوطن لاتمام هذا الصلح العشائري الا انها لم تلقى اذان صاغية من الطرف الاخر رغم التنازلات التي قدمناها  لدى المحاكم وهي عديدة ابداءً لحسن النية وكذلك دعمنا للجان الصلح في حل قضايا الميراث بين الطرفين .

سيدي الرئيس ابو مازن رعاك الله انني اكتب الى سيادنكم هذه السطور وكلي امل ان تصدر تعليماتكم الحكيمة رفعا للظلم والوصول الى الحقيقة واظهار الحق وارساء السلام بين الاهل وحقنا للدماء .

 علي محمود ابوعمر(0598572166)

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