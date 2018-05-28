شؤون فلسطينية

المالكي يتسلم نُسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية الأوروغواي الشرقية

المالكي يتسلم نُسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية الأوروغواي الشرقية
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم، الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية الأوروغواي الشرقية، المعتمد لدى دولة فلسطين خورخي كاسينيلي.

وشدد المالكي على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وأهمية التنسيق لتطوير آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الزراعية والاقتصادية والسياسية.

وتطرق إلى الوضع السياسي والميداني في فلسطين، والجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية على كافة المستويات لتحقيق السلام، وفق قرار الشرعية الدولية.

وتطرق لاستمرار حكومة الاحتلال بالتحدي للمجتمع الدولي من خلال بناء المستوطنات غير الشرعية في أراضي دولة فلسطين، التي تشكل عقبة أساسية في وجه إقامة السلام وحل الدولتين بناء على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن الموقف الفلسطيني والجهود الدبلوماسية التي يقودها الرئيس محمود عباس، على كافة الأصعدة الدولية للتوجه إلى مجلس الأمن، تهدف لاتخاذ قرارات ضد الاحتلال والاستيطان، ونزع الشرعية عنه.

وشدد على أهمية الدور الذى تلعبه أوروغواي، كعضو في مجلس الأمن داعماً للمواقف الفلسطينية والعربية، من أجل الوصول إلى حل سلمي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً تقدير شعبنا وقيادته وشكره لمواقف الأورغواي الثابتة تجاه حقوق شعبنا.

بدوره، أكد السفير كاسينيلي موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية، التي أقرتها الأمم المتحدة، مشدداً على رفض حكومة بلاده لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.

وأكد دعم الأوروغواي والتصويت لصالح مشاريع القرارات المتعلقة بفلسطين في كافة المحافل الدولية.

وذكر أن الأوروغواي صوّتت ضد القرار الأمريكي الخاص بالقدس في مجلس الأمن، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية بهذا الإجراء انتهكت القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود للدفع بعملية السلام في المنطقة والبحث عن آفاق جديدة للتعاون في كافة المجالات.

وتمنى المالكي، للسفير كاسينيلي النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وحضر اللقاء: مدير الإدارة العامة للأمريكيتين والكاريبي المستشار حنان جرار، ومن وحدة المراسم المستشار أكرم السقا، ومن مكتب الوزير سكرتير ثالث شريهان ابو غوش، ومن وحدة الإعلام الملحق الدبلوماسي كاميليا أبو الحاج.

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