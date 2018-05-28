وزارة الاقتصاد الوطني تحيل 13 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية



ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك، قامت مديريات الوزارة بإخطار واستدعاء 27 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية، وفق قانون حماية المستهلك.



وضبطت طواقم حماية المستهلك بالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية المختصة في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، مايزيد عن 5 أطنان من سلع مخالفة أغلبها غير وطنية، كما قامت وبالتعاون مع شركائها بإغلاق محلين تجاريين لعدم الالتزام بالنظام والقانون.



ووفق التقرير الأسبوعي، سحبت طواقم حماية المستهلك عينات من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية التي نفذتها الطواقم على السوق الفلسطيني 152 جولة صباحية ومسائية تمكنت خلالها من زيارة 1199 محلاً تجارياً وجد من بينها 100 محل مخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وتعاملت طواقم حماية المستهلك مع 11 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وهواتف مديريات الوزارة، أغلبها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة هذه الشكاوى.



رام الله - دنيا الوطنأحالت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 13 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، موزعين على مختلف محافظات الضفة الغربية لعدم التزامهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وخاصة الاتجار بمواد منتهية الصلاحية، وأخرى غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.