فلسطين تفوز بالمرتبة الثالثة في حفظ القرآن الكريم وتجويده في تركيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف إدعيس، عن فوز فلسطين بالمرتبة الثالثة في حفظ القرآن الكريم وتجويده في مسابقة تركيا الدولية في حفظ القرآن الكريم وحسن تلاوته، وذلك بفوز الحافظ لكتاب الله تعالى ساهر نافز الأسمر، والتي شارك فيها أكثر من (60) دولة من العالمين العربي والإسلامي.وأشار إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ممثلة في الإدارة العامة للقرآن الكريم، تلعب دوراً بارزاً ومهماً في مجال إعداد جيل من الشباب الفلسطيني المتميز والمتسلح بالقرآن الكريم، قادر على المنافسة والفوز في جميع المشاركات التي يخوضها على المستوى المحلي أو الدولي.وبين أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة الأوقاف، والتي سبق وأن فازت بمراتب متقدمة في كل من الكويت والأردن وموريتانيا والسعودية وتونس والمغرب والإمارات وغيرها.وقد أهدى هذا الفوز إلى الرئيس أبو مازن حفظه الله، وإلى الدكتور رامي الحمد الله وحكومته، وإلى الشعب الفلسطيني المرابط، وبين أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لمراكز تحفيظ القرآن الكريم، وذلك من منطلق حرص الوزارة على إنشاء جيل قرآني يحفظ القرآن الكريم وبعمل به.