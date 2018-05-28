بعد مغادرته للمستشفى.. الرئيس عباس: سأبدأ غداً بممارسة عملي.. وأقول لشعبنا صحة الوطن بخير

رام الله - دنيا الوطنغادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، بعد ثمانية أيام من علاجه داخل المستشفى.وقال الرئيس في كلمة مقتضبة من داخل المستشفى: بحمد الله، خرجت من المستشفى، وسأبدأ منذ الغد ممارسة عملي، وأشكر أسرة المستشفى الاستشاري، وهذا الصرح العظيم.وأضاف: أوجه التحية لأهلنا وشعبنا في كل مكان، وأقول لهم صحة الوطن بخير، وسنحقق الدولة الفلسطينية المستقلة، وإذا القدس أدخلتنا المستشفى، سندخل المستشفى من أجل القدس".وشكر الرئيس كذلك، الزعماء والرؤساء، الذين اتصلوا به خلال فترة علاجه.وقال وزير الصحة جواد عواد: إن صحة الرئيس ممتازة، وليس فقط جيدة، موضحًا أنه عولج من الالتهاب الرئوي الذي أصابه.وعُولج الرئيس عباس، جراء التهابات عانى منها في الرئة، في حين احتشد أمام المستشفى عدد كبير من المواطنين؛ لتهنئة الرئيس بالسلامة.يذكر، أن الرئيس عباس، كان يُواصل أعماله السياسية والوطنية، من داخل المستشفى.