ماكرون: أقنعنت بن سلمان بإطلاق سراح الحريري من السعودية

رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المملكة العربية السعودية، تحفظت على رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ومنعته من مغادرة أراضيها.وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية، "أذكر أن رئيس الوزراء اللبناني تم التحفظ عليه في السعودية لأسابيع عدة، وقمنا بالضغط لإطلاقه".وأضاف ماكرون "هذه هي الدبلوماسية الفرنسية.. وهذا هو توجهنا.. توجهت إلى الرياض لإقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.. وبعدها استدعيت رئيس الوزراء الحريري لزيارة فرنسا.. وهو ما جعل لبنان يخرج من أزمة خطيرة".وتابع الرئيس الفرنسي: "لو لم يكن صوت فرنسا مسموعاً لاندلعت الحرب في لبنان"، وفق ما نقلت عنه (روسيا اليوم).