الاتحاد الأوروبي يُمدد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، تمديد عقوباته المفروضة على الحكومة السورية، لعام آخر.
ووفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم)، فقد قال بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع اليوم في بروكسل: "في 28 آيار/ مايو 2018، مدد المجلس إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد النظام السوري حتى 1 حزيران/ يونيو 2019".
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، تمديد عقوباته المفروضة على الحكومة السورية، لعام آخر.
ووفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم)، فقد قال بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع اليوم في بروكسل: "في 28 آيار/ مايو 2018، مدد المجلس إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد النظام السوري حتى 1 حزيران/ يونيو 2019".
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