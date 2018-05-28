الاتحاد الأوروبي يُمدد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، تمديد عقوباته المفروضة على الحكومة السورية، لعام آخر.ووفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم)، فقد قال بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع اليوم في بروكسل: "في 28 آيار/ مايو 2018، مدد المجلس إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد النظام السوري حتى 1 حزيران/ يونيو 2019".