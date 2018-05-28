لأول مرة.. ترامب يُشيد بكوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يرى في كوريا "إمكانات رائعة" في استمرار للهجته الإيجابية حول قمة مزمع عقدها، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وكتب ترامب في تغريدة له على موقع (تويتر): "أنا حقاً أعتقد أن كوريا الشمالية تملك إمكانات رائعة، وستكون أُمة ذات اقتصاد ومالية كبيرين في يوم من الأيام.. كيم جونغ أون يوافقني الرأي حول هذا الموضوع، وهذا ما سيحدث".وأعلن الرئيس الأمريكي، بأن فريقه وصل إلى كوريا الشمالية؛ للإعداد لاجتماعه المحتمل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.