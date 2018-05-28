الاحتلال يعترف: الفتاة التي أطلق عليها النار في القدس لم تكن مسلحة

اعترفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان لها، بأن الفتاة التي أطلق عليها النار، على مسار سكة القطار الخفيف بالقدس المحتلة، لم تكن مسلحة بعد تفتيشها.





وبحسب مصادر إعلامية عبرية، ادعى الناطق باسم شرطة الاحتلال عند إصابة الفتاة بالرصاص، بأنها كانت ترتدي النقاب وتجاهلت نداء الشرطة، وهي تسير على سكة القطار الخفيف، وتجاهلت إطلاق النار في الهواء حسب زعمه؛ قبل أن يطلق أحد الجنود النار على ساقها، حيث أصيبت بجروح متوسطة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

رام الله - دنيا الوطن