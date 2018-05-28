شؤون فلسطينية

يديعوت: رئة غلاف غزة الخضراء أصبحت سوداء

يديعوت: رئة غلاف غزة الخضراء أصبحت سوداء
من غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة  (يديعوت أحرونوت)، إن فوهة باري الصدمية كانت مكانًا أخضرًا مزهرًا على قيد الحياة، والآن، أصبحت أرضًا محترقة ومدمرة، حزينة، يلفها سكون مميت، هكذا يظهر الوضع الزراعي في محيط غزة.

وأضاف الصحيفة: محمية فوهة باري الصدمية، المحاذية لحدود قطاع غزة، كانت تعتبر واحدة من أجمل الأماكن في منطقة غلاف غزة، تعرف بأنها الرئة الخضراء في المنطقة- مع عدد كبير من أنواع الحيوانات، بعد هطول الأمطار في فصل الشتاء، تغطي المحمية مناطق خضراء رائعة، وبعدها بقليل، في أجزاء مختلفة من منحدرات الفوهة، تزهر شقائق النعمان الشهيرة في الجنوب.

وقالت: لكن في عام 2018، أصبحت الفوهة ضحية الطائرات الورقية الآتية من غزة، حيث هبطت على أراضيها عشرات الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة في الأسابيع الأخيرة.

وتظهر صور جوية تم التقاطها بوساطة الحوامات، أبعاد الضرر: بقعة سوداء تغطي أكثر من 70% من مساحة الفوهة، ويقول رافي بابيان، ضابط الجيش الإسرائيلي في المجلس الإقليمي في (سدوت هنيغف): "سيؤدي الوقت دوره، ستأتي الأمطار وستزهر الفوهة من جديد، لكن رؤية الفوهة التي أحرقت بهذا الشكل، مقلق".

وأحرقت الطائرات الورقية حوالي 4000 دونم في الأشهر الأخيرة، وأعلنت مصلحة الضرائب الإسرائيلية، عن حزمة تعويضات للمزارعين، بالإضافة إلى ذلك، تجمعت أمس مجموعة من المزارعين، وأعلنت أنها تعتزم مقاضاة حركة حماس في محكمة العدل الدولية في لاهاي عن الأضرار الناجمة عن الحرائق.

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