شؤون فلسطينية

الرويضي: نقاشات مع الدول الإسلامية في الشأن الفلسطيني

الرويضي: نقاشات مع الدول الإسلامية في الشأن الفلسطيني
السفير أحمد الرويضي ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين السفير أحمد الرويضي: إن المنظمة تواصل نقاشاتها مع الدول الإسلامية فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، وتتضمن: الحماية الدولية لشعبنا وتفعيلها من قبل المجموعة الإسلامية في مجلس الأمن وضرورة استمرار دعم القدس، والخطة التنموية الحكومية وإنشاء وقفية لـ (أونروا).

وأضاف الرويضي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الاثنين، أنه بعد إنهاء المنظمة لنقاشاتها، سيصار إلى وضع توصيات بشأنها من قبل الأمانة العامة.

من جهة ثانية، أدان الرويضي سياسة الترهيب والقتل بدم بارد، التي يقوم بها الاحتلال، وآخرها إطلاق جنوده النار، تجاه فتاة أمس لمجرد أنها قطعت طريق القطار الخفيف.

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