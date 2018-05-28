ملك المغرب يُصدر تعليماته بإقامة مستشفى ميداني طبي بغزة

رام الله - دنيا الوطنأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، تعليماته من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية، في غزة بالأراضي الفلسطينية.وقال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية: إن هذه اللفتة الملكية، تهدف إلى تقديم العلاجات الضرورية للجرحى في الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرة، التي تتزامن مع شهر رمضان الأبرك، تنسجم مع الالتزامات التاريخية والمتجددة باستمرار الملك تجاه القضية الفلسطينية، وتُجسد التضامن الفعلي إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق.