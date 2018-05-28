منصور: سنطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور: إن المشاورات مستمرة بين الكويت الممثل العربي في مجلس الأمن، والدول الأعضاء في المجلس لمناقشة الصيغة الأولية لمشروع قرار سيطرح قريباً أمام مجلس الأمن للمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.وأوضح منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاثنين، أن بعثة فلسطين في الأمم المتحدة، عقدت عدة اجتماعات بالخصوص من أجل التوصل إلى النسخة المنقحة لمشروع القرار؛ليتحمل مجلس الأمن مسؤولياته تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.وفي رده على سؤال حول إمكانية اعتماد مشروع القرار من قبل مجلس الأمن، أكد منصور أنه في حال لم يتم اعتماد مشروع القرار، فإن مجلس الأمن هو من يتحمل المسؤولية، وستكون هناك خطوات، سيتم الحديث عنها في حينها.