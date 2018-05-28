محيسن: اجتماع للجنة العليا الخاصة بوضع غزة اليوم

رام الله - دنيا الوطنكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، أن المحكمة الجنائية الدولية، ستبدأ اليوم بالتحقيق الفعلي للملفات الفلسطينية، بعد تقديم ملف الإحالة للمحكمة قبل أسبوع وفق ما جاء في اجتماع للجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني، أمس، بحضور وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، الذي وضع اللجنة بصورة التحركات السياسية الأخيرة.وأوضح محيسن لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الاثنين، أن اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني، شكلت لجنة خاصة بمتابعة قضايا القدس، ولجنة ستجتمع اليوم لمتابعة قضايا قطاع غزة على أساس إنهاء الانقسام، ومتابعة معاناة أبناء شعبنا في القطاع، وعدم تفرد حماس بالسيطرة عليه.وكشف محيسن عن لقاء قريب، سيجمع رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد؛ لتحديد موعد عقد المجلس المركزي قريباً لوضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس الوطني.