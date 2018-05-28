الميادين: احتمالية كبيرة لأن يُغادر الرئيس عباس المستشفى ظهر اليوم

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (الميادين): إن هنالك احتمالية كبيرة، بأن يغادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس المستشفى ظهر اليوم.وأوضحت القناة، أن ذلك جاء بعد اجتماع الطاقم الطبي الخاص به لمدة ساعة، لافتة إلى أنه بعد ظهر اليوم، تتضح الأمور أكثر حول صحة أبو مازن.يذكر، أن الإعلام الإسرائيلي، نشر خلال الأيام الماضية، عددًا هائلًا من الشائعات، حول صحة الرئيس عباس.