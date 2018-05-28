صينيون يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم صباح اليوم الإثنين، وفد صيني، باحات المسجد الأقصى برفقة عدد من الحاخامات اليهود.وقالت المصادر الإسرائيلية: إن الوفد الصيني الذي يزور إسرائيل، دخل باحات الأقصى، وقام بجولات للمكان، بما في ذلك المسجد، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، وبمساندة من حاخامات يهود.إلى ذلك، اقتحم 52 مستوطنًا و25 عنصرًا من شرطة الاحتلال، صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك.