اليوم.. الاتحاد الأوروبي يبحث ملفي جرائم الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنيجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، الاثنين، في دورة عادية للبرلمان، لبحث جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وقرار تشكيل لجنة التحقيق الخاصة بهذه الجرائم، ونقل السفارة الأميركية للقدس.وتعقد الدورة في مدينة (ستراسبورغ) الفرنسية، بهدف محاولة منع كسر الإجماع الأوروبي، فيما يتعلق برفض نقل السفارة الأميركية للقدس، وإدانة قيام بعض الدول بحضور مراسم الافتتاح.وقال عبد الرحيم الفرا، سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي: إنه من الممكن أن تحضر مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني الجلسة العامة للبرلمان، وذلك لمساءلتها فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، أو سترسل أحد مستشاريها للإنابة عنها.