ما هي رسالة (حماس) إلى محمد صلاح؟

رام الله - دنيا الوطنتمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشفاء العاجل للاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.وقال فوزي برهوم الناطق باسم (حماس) في تغريدة عبر موقع (تويتر): "نتمنى الشفاء العاجل للاعب القدير ذي الخلق الرفيع محمد صلاح مهاجم ليفربول ومنتخب مصر، وأن يتمكن من المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، فهو مثال مشرف للحركة الرياضية العالمية، وجدير بكل هذا الحب والتقدير".