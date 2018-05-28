13 إصابة باقتحام قوات الاحتلال مخيم الأمعري جنوب رام الله

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم الاثنين، بجروح متفاوتة، عقب المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الأمعري جنوب رام الله.ونقلت الوكالة الرسمية (وفا) عن المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي الدكتور أحمد البيتاوي قوله: إن 13 مواطناً أصيبوا بجروح في الأطراف وصفت بالطفيفة، خلال عملية الاقتحام، وتم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.وأفادت الوكالة، بأن قوات الاحتلال، اعتلت أسطح عدد من المنازل في المخيم، وحوّلتها إلى نقاط مراقبة عسكرية، قبل أن تشرع بحملة دهم وتفتيش واسعة، كما دارت مواجهات عنيفة في شارع القدس، ومنطقة سطح مرحبا في مدينة البيرة.كما اعتقلت تلك القوات تسعة مواطنين، عقب دهم منازلهم في المخيم، وهم: لؤي المصري، وناصر حسونة، ونجله موسى حسونة، وإسلام أبو حميد، وعاهد نصر أبو حميد، وشقيقه رائد، وهما من أبناء الأسير نصر أبو حميد المحكوم بالسجن خمسة مؤبدات، وعلاء جمال جبر، ووفا خليل إدريس، وعلاء الحلو، ورامي غازي جلود).