مزارعون إسرائيليون يقررون مقاضاة قادة حماس في لاهاي

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إنه بعد أسبوع من إعلان الفلسطينيين بأنهم سيقدمون دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلن مزارعون إسرائيليون من بلدات غلاف غزة، عن نيتهم تقديم دعوى مضادة للمحكمة ضد قادة حماس في غزة، بسبب إحراق الحقول بواسطة الطائرات الورقية المشتعلة.وسيتم تقديم الدعوى من خلال منظمة (شورات هادين)، التي ترأسها المحامية نيتسانا دارشان- ليتنر، التي تسعى إلى تقديم دعوى من بينها، حرق الحقول الزراعية.